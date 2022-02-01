Известная украинская певица, подопечная Потапа, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде отправилась за границу и представила яркие кадры.

Мишель Андраде улетела из Украины в страну, где сейчас есть возможность пощеголять в купальнике, передает Politeka.net. Яркими кадрами путешественница поделилась в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда пробежалась по пляжу в купальнике вперед к волнам.

"Океан!!!

Обожаю эту стихию ❤️ Как же круто, что есть возможность перезагрузиться, находясь наедине с природой", - подписала кадры артистка.

На такое видео даже отреагировал рэпер Позитив, который раньше путешествовал с Мишель Андраде в рамках проекта "Орел и решка".

"❤️‍🔥", - написал артист.

"Моя любовь", "Круто 👏👏👏", "Класс", "Песня идеально подошла ! Beautiful😍", "Огонь", "Эта малышка великолепна 😍😘", "Наедине с природой>оператор:🗿", "Приятно вам Мишель Андраде отдохнуть и поплавать❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Мишель ты самая прекрасная девочка словно богиня перед нами) спасибо тебе за все ❤️",

"Как же хочу так же сейчас❤️❤️❤️❤️", - прокомментировали остальные пользователи Сети.

Напомним, Андраде из "Орел и решка" пожаловалась на свою внешность

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