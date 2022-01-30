Известная украинская певица и ведущая шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала, с какой проблемой столкнулась на съемках в другой стране.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде не только популярная певица, но и ведущая программы про путешествия "Орел и Решка". На своей странице в Инстаграм ведущая вспомнила, как прошлым летом с неё произошла неприятность. Оказалось, что Андраде сломала руку и ей пришлось с переломом участвовать в съемках.

"Листала старые фотографии и вспомнила, что в прошлом году у меня был перелом и во время съемок я ходила с гипсом", — поделилась певица.

"Я была уверена, что это не перелом. Я, выходя из кабинета, уже с улыбкой и гипсом. Первый перелом, первый гипс, да еще и в чужой стране, да еще и съемки завтра, отлично... Тогда еще не понимала, как сложно будет", — рассказала Мишель Андраде.

"Рука весь день отекает, холодно, пальцы замерзли...", — перечислила проблемы ведущая.

Не смотря на то, что Мишель Андраде пришлось с переломом сниматься в "Орле и Решке", вся съемочная команда поддерживала её и внимательно к ней относилась.

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