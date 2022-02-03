Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы.

Как сообщает Politeka.net, 4 февраля православные почитают память святого Тимофея. Также 4 февраля, отмечается Международный день борьбы с раковыми заболеваниями и Международный день безопасного интернета.

История праздника 4 февраля

В юные годы Тимофей стал свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, который ослеп от неверия во Христа. По преданию, в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь.

Традиции и обычаи праздника

В честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

По поверью, если на Тимофея приложить усилия в лечении грыжи, то болезнь удастся побороть. Еще этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе, семья будет дружная и крепкая, будет в семье покой и изобилие.

Запреты, чего нельзя делать 4 февраля

В этот день нельзя выносить мусор из дома, считается, что вынесешь счастье и привлечешь беды.

Сны, которые приснились в ночь на Тимофея - будут пророческими. Потому никому не говорите о них, чтобы все хорошее сбылось.

В этот день не стоит рисковать и играть в азартные игры. Вам хватит и природного адреналина, поэтому будьте осторожны.

Напомним, о дне Евфимия Великого: почему нельзя грустить и давать деньги в долг.

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