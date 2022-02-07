Джулиан Фаулз умер на 77-м году жизни - он получил образование в Гарвардской школе права, далее работал поверенным по контрактам с Universal, Columbia и 20th Century Fox.

Скончался Джулиан Фаулз, режиссер, продюсер - ветеран кино и ТВ, в субботу 5 февраля в больнице Майами. Ему было 76 лет. Об этом сообщает Deadline.

Джулиан Фаулз умер на 77-м году жизни после перенесенного инсульта, от которого так и не смог восстановиться. В последние несколько дней он чувствовал себя плохо. Смерть забрала его к себе, когда продюсер спал.

Фаулз получил образование в Гарвардской школе права, далее работал поверенным по контрактам с Universal, Columbia и 20th Century Fox. Вскоре Джулиан сменил профессиональный курс и переключился на продюсирование.

В конечном итоге шоу "Eleanor in Her Own Words" под его руководством выиграло премию "Эмми". Также на личном счету Фаулза - "Эмми" за телефильм "Марк Твен и я", в категории "Лучшая детская программа". Лента вышла на канале KCET и стала самой рейтинговой передачей за всю историю станции.

Кроме того продюсер работал над проектом "Волшебный мир Диснея", который обожали дети, "Американским театром", жестким негритянским триллером с R-рейтингом "Масло" и многих других.

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