20-летний студент из Новой Каменки Львовской области Василий Ромах активно участвовал в студенческой жизни, он был чрезвычайно любознательным, интересным и умным.

В Тернополе скончался 20-летний студент из Новой Каменки Львовской области Василий Ромах. Парня госпитализировали с высокой температурой в одну из местных больниц, где через несколько дней он скончался.

Об этом сообщает издание "Тернополяны".

Директор департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко рассказала, что на лечении в стационаре студент находился всего неделю.

Известно, что перед этим парень лечился 10 дней сам и принимал жаропонижающие препараты. Обращаться в больницу Василий до последнего не хотел, ведь считал, что у него всего лишь простуда.

У парня не было сопутствующих патологий, а в больницу он попал уже в тяжелом состоянии. У него диагностировали пневмонию, а тесты на коронавирус сначала были отрицательными, ведь срок протекания заболевания был длительным. Только исследования альвеол, взявших при жизни, подтвердили, что была коронавирусная болезнь.

Как рассказал декан исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета Владимир Мисько, парень активно участвовал в студенческой жизни.

Он был чрезвычайно любознательным, интересным, умным студентом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Василия Ромаха.



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