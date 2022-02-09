Святого преподобного Ефрема Сирина считают заступником сверчков, поэтому 10 февраля пауки, тараканы, клопы и другие Божьи вестники могут жить спокойно.

Как сообщает Politeka.net, 10 февраля украинцы отмечают день Ефрема Сирина. Он был христианским богословом и поэтом, одним из учителей церкви IV века, который родился в городе Низибии.

История праздника

Ефрем жил в IV веке и был родом из Месопотамии. Его родители были бедными земледельцами, но сына воспитывали в благочестии и смирении. Ефрем имел вспыльчивый, раздражительный характер, но смог ступить на путь смирения и стать учителем покаяния.



Приняв монашество, он ушел жить в пустыню и стал отшельником. Поскольку Господь наградил его даром учительствовать, Ефрему не дано было находиться в одиночестве. Он смог сочетать труд и изучение Слова Божьего, черпая в нем силы для души и мудрость.

Традиции и обычаи 10 февраля

10 февраля в народе – «именины домового».В данный праздник нужно не только посетить церковь, чтобы помолиться, но и обязательно задобрить домашний дух. Для этого существует множество способов. Самый распространенный - оставить блюдечко с молоком и печеньем.

Верили, что домовой в полночь выйдет и попробует угощение, после чего подобреет и на целый год станет услужливым и смирен.



Для привлечения счастья хозяйкам, на протяжение дня, рекомендовалось стирать, шить и чинить одежду.

Что запрещено делать в день Ефрема Сирина

Святого преподобного Ефрема Сирина считают заступником сверчков, поэтому 10 февраля пауки, тараканы, клопы и другие Божьи вестники могут жить спокойно – их не трогают, и не убивают. Кто нарушит запрет, того ждёт беда и несчастье.

Раньше верили, что домовой не любит ссор, сварливых и неаккуратных людей, потому нельзя игнорировать уборку. За это он наказывает, пугая по ночам и создавая в доме беспорядок.

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