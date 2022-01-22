Люди можуть відчути вплив геомагнитних коливань на собі.

Астрономи зафіксували на сонці два спалахи, які викликали корональні викиди маси. Зокрема, ці потоки до землі не доберуться, але спровокують полярні сяйва і невеликі геомагнітні бурі. Про це повідомляє ScienceAlert.

Відзначається, що обидві спалахи вважаються спалахами середнього рівня - не найпотужнішою активністю, на яку здатне Сонце, але досить сильною, щоб її наслідки відчувалися тут, на Землі.

При обох спалахах спалах рентгенівського випромінювання іонізував верхню частину атмосфери Землі, викликавши короткочасні, незначні відключення короткохвильового радіо; перший над Південною Америкою і другий над Індійським океаном.

Потоки плазми торкнуться землі у вихідні 22-23 січня.

Тому медики радять берегти здоров'я, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі в ці дні. Від алкоголю і важкої їжі краще відмовитися. Варто вживати більше води.

Також людям з хронічними хворобами потрібно тримати біля себе необхідні ліки.

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