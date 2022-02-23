Солидная денежная удача накроет три знака Зодиака с начала марта. Астрологи прогнозируют, что для этих счастливчиков откроются большие возможности в финансовой сфере.
Об этом пишут Belnovosti.
Телец
На работе все будет ладиться, завистники перестанут строить козни. Но это не значит, что вам стоит расслабляться и работать спустя рукава. Так же астрологи настоятельно рекомендуют Тельцам обратить внимание на траты и постараться не сорить деньгами.
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Близнецы
Астрологи говорят, что дополнительные источники дохода и неожиданные подработки принесут существенный финансовый вклад в копилку Близнецов. Но не теряйте бдительность, враги и завистники не дремлют.
Водолей
Приток новых идей и нахождения источников дохода очень положительно скажется на банковском счете Водолеев. Стоит обратить самое пристальное внимание на самодисциплину. Если ее не соблюдать, то можно потерять не только деньги, но и приобрести множество сопутствующих проблем.
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