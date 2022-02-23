Солидная денежная удача накроет три знака Зодиака с начала марта. Астрологи прогнозируют, что для этих счастливчиков откроются большие возможности в финансовой сфере.

Об этом пишут Belnovosti.

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Телец

На работе все будет ладиться, завистники перестанут строить козни. Но это не значит, что вам стоит расслабляться и работать спустя рукава. Так же астрологи настоятельно рекомендуют Тельцам обратить внимание на траты и постараться не сорить деньгами.

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Близнецы

Астрологи говорят, что дополнительные источники дохода и неожиданные подработки принесут существенный финансовый вклад в копилку Близнецов. Но не теряйте бдительность, враги и завистники не дремлют.

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Водолей

Приток новых идей и нахождения источников дохода очень положительно скажется на банковском счете Водолеев. Стоит обратить самое пристальное внимание на самодисциплину. Если ее не соблюдать, то можно потерять не только деньги, но и приобрести множество сопутствующих проблем.

Напомним, что три знака Зодиака улучшат свою жизнь весной: кто добьется больших высот.

Как Politeka сообщала, трем знакам Зодиака повезет в середине февраля: для кого период станет особенно удачным.

Также Politeka писала, три знака Зодиака ждут крутые перемены в 2022 году: астролог назвал избранных.