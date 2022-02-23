Учительница имеет влияние в учебном заведении. Дело в том, что ее муж бывший директор школы. В районном центре у нее у администрации есть родственники.

В Сумской области возле Глухова учительница одной из школ унижает девочку из бедной семьи. Об этом написала мама ребенка в группе "Родители SOS" в Facebook. По словам матери, учительница годами унижает детей и не несет за это никакого наказания.

Семья живет на границе с Россией в небольшом селе на Глуховщине. Тут нет возможности выбрать другую школу и учителя. Педагог Смык Вера Александровна постоянно издевается над ученицей за то, что та из бедной семьи. Она считает таких детей людьми "второго сорта".

"В течение нескольких лет она на постоянной основе унижала моего ребенка, то ей не понравилось, как мой ребенок одет, то у него прическа не такая, то она вообще какой-то не такой ребенок", - написала мама девочки.

После того, как мама поговорила с директором все стало лишь хуже - учительница продолжает унижать девочку.

"Даже хуже стало... Дело в том, что этот недоучитель проработала в школе всю жизнь и из года в год она выбирала себе новую жертву", - добавила мать.

Как оказалось, учительница имеет влияние в учебном заведении. Дело в том, что ее муж бывший директор школы. В районном центре у нее у администрации есть родственники, постоянно прикрывали все ее дела

Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.

Как сообщала Politeka, в Киеве учительница увольняется после языкового скандала, видео.

Также Politeka писала, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео.