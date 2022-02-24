В комментариях к видео украинцы выказывают поддержку защитникам и верят, что Украина выстоит и сможет победить врагов.

24 февраля российские войска напали на Украину. Оккупанты совершили ракетные удары по нескольким городам и атаковали пограничные отряды на границах с Беларусью и Крымом.

В связи с напряженной ситуацией наши защитники обратились к украинцам прямо с передовой, видео опубликовал "5 Канал".

Видео подписали: "Ребята из ВСУ передают привет. Слава Украине Смерть врагам".

"Ситуация на фронте контролируется военными силами Украины. Враг несет большие потери. Слава Украине. Героям Слава. Слава нации! Смерть врагам! Украина! Смерть врагам!", - заявил военный в ролике.

Стоит отметить, что в комментариях к видео украинцы выказывают поддержку защитникам и верят, что Украина выстоит и сможет победить врагов.

"Держитесь. мы молимся за вас", "Держитесь, родные!!!", "Спасибо Вам ребята", "Держитесь дорогие наши защитники. Слава вам дорогие. Слава Украине", "Мальчики наши родные! Да Хранит Вас Бог! Держитесь, Украина с вами!", - пишут украинцы.

Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.

Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.

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