В Киевской области в результате попадания вражеского снаряда погибли 3 человека.

Так, в поселке Бородянка 26 февраля российские оккупанты выпустили снаряд в жилой дом, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В 13:40 в пгт Бородянка в результате попадания снаряда в жилой дом возник пожар.

В 14:20 пожар ликвидирован. В результате попадания снаряда погибли 3 человека. Возможно, под завалами находится еще 3 человека.

Подразделения ГСЧС было вынуждено покинуть место происшествия в связи с продолжающимися обстрелами.

Ранее сообщаолось, что в Чернигове в результате обстрелов пострадали жилые дома, снаряды, выпущенные по городу из российских «Градов», угодили прямо в многоэтажку.

Отмечается, что жилые дома в Чернигове обстреляли в субботу, 26 февраля. В результате артиллерийских обстрелов пострадали дома на улицах Белова, 131 и Летная, 12. В одной из многоэтажек начался пожар.

На данный момент нет информации о пострадавших, но в Черниговской областной военно-гражданской администрации призвали всех жителей спрятаться в укрытие, а также не мешать ВСУ и территориальной обороне защищать город.

Напомним, что российские войска попали ракетой в жилой киевский дом: фото и видео разрушений.

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