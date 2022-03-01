В Украине при поддержке Минцифры запускают приложение "Воздушная тревога" для оперативной реакции на начало и окончание тревог. Об этом сообщила Верховная Рада.
Приложение уже доступно в Google Play Market и AppStore. Основная функция – информирование о начале и окончании тревоги в области, которую пользователь сам выбрал в приложении.
Как говорится в описании, "Воздушная тревога" не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации.
Приложение посылает максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона. Уведомления в приложении дублируют уличные сирены в городах.
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Это единственное приложение, поддерживающее критические уведомления среди аналогичных.
Для получения уведомлений:
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Установите приложение через Google Play Market или AppStore.
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Предоставьте ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения.
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Выберите область, в которой хотите получать уведомления.
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Отслеживайте начало и конец воздушных тревог.
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