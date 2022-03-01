Это приложение не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей и данные о геолокации.

В Украине при поддержке Минцифры запускают приложение "Воздушная тревога" для оперативной реакции на начало и окончание тревог. Об этом сообщила Верховная Рада.

Приложение уже доступно в Google Play Market и AppStore. Основная функция – информирование о начале и окончании тревоги в области, которую пользователь сам выбрал в приложении.

Как говорится в описании, "Воздушная тревога" не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации.

Приложение посылает максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона. Уведомления в приложении дублируют уличные сирены в городах.

Это единственное приложение, поддерживающее критические уведомления среди аналогичных.