Украинские водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами для пассажирских автоперевозок

По причине огромных пробок на основных автомагистралях Украины, гражданам лучше воспользоваться иными маршрутами, при условии следования в направлении с востока на запад. Подробные карты размещены Министерством инфраструктуры на своей странице в соцсети Facebook.

Такие рекомендации появились вследствие значительных проблем с проездом грузовиков, везущих гуманитарные грузы, запущенных ради поддержки жизнедеятельности населенных пунктов в самых пострадавших от войны регионах.

Альтернативные направления проезда из Киева, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы, и в обратно, выглядят нижеуказанным образом:

Отметим, что эти маршруты, выбраны из-за высокого качества дорожного покрытия, на них меньше блокпостов, и редко возникают заторы из-за движения грузового транспорта.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Арестович рассказал, почему киевляне могут не опасаться захвата.

Также ранее мы информировали о том, что ВСУ уничтожили пункт управления и дивизион "Искандер-М".

А до этого наш портал сообщали о том, что Арестович сообщил, какие точки сейчас безуспешно пытаются захватить российские военные.