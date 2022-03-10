Украинские водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами для пассажирских автоперевозок
По причине огромных пробок на основных автомагистралях Украины, гражданам лучше воспользоваться иными маршрутами, при условии следования в направлении с востока на запад. Подробные карты размещены
Такие рекомендации появились вследствие значительных проблем с проездом грузовиков, везущих гуманитарные грузы, запущенных ради поддержки жизнедеятельности населенных пунктов в самых пострадавших от войны регионах.
Альтернативные направления проезда из Киева, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы, и в обратно, выглядят нижеуказанным образом:
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Отметим, что эти маршруты, выбраны из-за высокого качества дорожного покрытия, на них меньше блокпостов, и редко возникают заторы из-за движения грузового транспорта.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Арестович рассказал, почему киевляне могут не опасаться захвата.
Также ранее мы информировали о том, что ВСУ уничтожили пункт управления и дивизион "Искандер-М".
А до этого наш портал сообщали о том, что Арестович сообщил, какие точки сейчас безуспешно пытаются захватить российские военные.