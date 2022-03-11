Российские военные впервые с вторжения в Украину 24 февраля ударили по Луцку, также обстреляли Днепр и Ивано-Франковск. Тем временем Европа и США готовят новую помощь Украине и ужесточение санкций против РФ.

Обстрел в Луцке

11 марта первое за время российского вторжения прогремели взрывы в Луцке. Под обстрел ориентировочно в 5:45 попал аэродром. Об этом сообщает губернатор Волынской области Юрий Погуляйко. Впоследствии в Волынской ОГА добавили, что в результате взрывов на аэродроме вблизи Луцка, по предварительной информации, жертв нет. Сейчас ликвидируется пожар.

Также связи со взрывами тепловики временно приостановили работу двух котельных на улицах Карбышева и Арцеулова. Возобновление работы котельных - после стабилизации ситуации.

Авиаудары по Днепру

11 марта около 06:10 в Новокодатському районе Днепра произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб.

Авиаудары по Ивано-Франковску

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе были взрывы. На месте работают специалисты ГСЧС.

В районе аэропорта временно ограничили движение транспорта.

Жителям микрорайона Опришивцев, Крихивцев и другим советуют по возможности покинуть район аэропорта.

Также жителей города призвали на снимать авиаудары и не выкладывать кадры в сети.

Помощь Украине

Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине и другим восточноевропейским странам 13,6 миллиарда долларов срочной помощи. Теперь эту инициативу должен подписать президент Байден, информирует Independent.

Часть этой суммы потратят на вооружение и оснащение Украины, а также на расходы Пентагона на отправку американских войск в другие страны Восточной Европы.

Остальная сумма включает гуманитарную и экономическую помощь, укрепление обороны союзников в регионе, защиту их энергетической безопасности и потребностей в кибербезопасности.

Новые санкции против РФ

Страны Группы семи (G7) готовятся в ближайшее время ввести новый пакет санкций в отношении России в связи с российской военной операцией в Украине. Об этом 10 марта заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, не уточнив, о каких мерах может идти речь.

Глава Форин-офиса отметила, что рестрикции в отношении Москвы направлены на «ослабление российской экономики».

Трасс добавила, что своими действиями западные страны намерены лишить российское руководство возможности финансировать свою военную машину. Руководитель британского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что экономика РФ уже "серьезно пострадала" в результате санкционного давления G7. Также она призвала другие страны присоединиться к ограничительным мерам против России.

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