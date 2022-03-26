Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от российских оккупантов 31-е сутки подряд. Несмотря на полномасштабное вторжение, врага не только удалось остановить, но и начались контрнаступления. В связи с этим Россия пытается проводить скрытую мобилизацию, чтобы восполнить потери. Стало известно, что мужчины призывного возраста вызываются в военкоматы в Крыму, о чем сообщает "Украинская правда".

"Представительству поступает информация, что мужчинам в Крыму активно поступают повестки и граждан продолжают мобилизовать на войну. В связи с этим мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова", - было отмечено в сообщении.

Также добавлено, что мужчины призывного возраста пытаются покинуть Крым, а после этого уехать из России в третьи страны.

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