Рашисты пытаются отыграться даже на украинских памятниках. Так, от бессилия и немощи они даже расстреляли памятник Тарасу Шевченко.

Волонтеры продолжают помогать Бородянке, которая сильно пострадала во время оккупации рашистов. Разрушенные дома, разрушенные судьбы людей и мертвые тела – последствия прихода "русского мира".

Своими впечатлениями от увиденного поделился волонтер Андрей Андреев, который доставлял помощь к разрушенной Бородянке.

"Сегодня вместе с Георгии Зантарая и Ivan Lisovyi завезли гуманитарную помощь в Бородянку. Трудно описать словами те ужасы, которые наделала эта мокша мразь... Вы нелюди и подонки!!!", - пишет Андрей Андреев.

Популярные статьи сейчас

"Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности

Десятки жертв: оккупанты ударили по вокзалу, с которого эвакуируют жителей Донбасса, фото

Войска продвинулись к югу: в разведке Британии предупредили, куда будут брошены силы врага

Парашют даже не раскрылся: в Сеть слили кадры с места крушения российского Су-34 на Киевщине

Виталий Ким рассказал, почему в Херсоне радуются взрывам: "Город меня очень удивил"
Показать еще