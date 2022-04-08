Украинский волонтер Андрей Андреев побывал в Бородянке и поделился впечатлениями.

Рашисты пытаются отыграться даже на украинских памятниках. Так, от бессилия и немощи они даже расстреляли памятник Тарасу Шевченко.

Волонтеры продолжают помогать Бородянке, которая сильно пострадала во время оккупации рашистов. Разрушенные дома, разрушенные судьбы людей и мертвые тела – последствия прихода "русского мира".

Своими впечатлениями от увиденного поделился волонтер Андрей Андреев, который доставлял помощь к разрушенной Бородянке.

"Сегодня вместе с Георгии Зантарая и Ivan Lisovyi завезли гуманитарную помощь в Бородянку. Трудно описать словами те ужасы, которые наделала эта мокша мразь... Вы нелюди и подонки!!!", - пишет Андрей Андреев.