Русские захватчики продолжают грубо нарушать международные правила обращения с военнопленными. Об этом сообщает СБУ, представляя перехваченный отрывок из разговора русского захватчика с его знакомой-сотрудницей спецслужб россии.

«Двоих поймали. Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот что-нибудь сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – хоть что сказал!» - говорит оккупант, удивляясь силе духа украинцев.

Его собеседница называет пытки украинских военных «приемом», одобряя подобные нарушения международного права.

«Дядя твой к нам приезжает периодически на первый прием. Говорит: «Не жалеть! Они шли убивать». Ребята уезжают на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело, там весело», - признается женщина.

Мы также писали, во временно оккупированном россией Бердянске оккупанты принялись возрождать СССР. Они массово распространяют несуразную российскую пропаганду и пытаются снова насаждать украинцам культ Ленина.

Но даже свою пропаганду оккупанты делают так же бестолково, как и все остальное, поэтому постоянно становятся объектами для высмеивания.

Напомним, в британской разведке сообщили об очередном городе, который захватили оккупанты.

Как сообщала Politeka, Арестович ответил, что ждет россиян, решивших наступать на Кривой Рог.

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