Он не считает себя героем, говорит, что кто-то же должен был это делать – спасать людей из-под российских обстрелов.

Удивительную историю волонтера Максима Шевченко из Ирпеня рассказало Радио Свобода. В сети опубликовали видео, в котором есть интервью волонтерам, а также фрагменты того, что он снимал сам в расстрелянных оккупантами украинских городах под Киевом.

По словам Максима, ему пришлось сменить несколько машин, с этим помогали другие волонтеры или просто неравнодушные люди.

"Я успевал нырнуть в окоп, а машины – нет. Все побитые руссней. Ну одна машина на мосту сама, как говорят, погибла собственной "смертью". Привезли людей, был "прилет", был обстрел моста. Пересидели обстрел, поднимаюсь наверх, завожу, а он уже все", - вспоминает Максим.

На кадрах можно увидеть, как парень обходит дома жителей, зовет их на эвакуацию. Не равнодушным парень был и к домашним животным, подкармливал их. Есть в ролике и трагические кадры с погибшими людьми прямо в своих домах.

Максим Шевченко рассказал, что поначалу пробовал носить белую повязку, вывешивал белый флаг, но после убийства его друга Паши Ли понял, что это не защитит от российских пуль.

"Ездил мимо своих друзей, которых расстреляли, открыл окна, руки выставил, веду эту машину локтем буквально. И вот так вот кричишь издалека: "Я волонтер! Я без оружия!", - рассказывает Максим.

Он также вспомнил случай, как проезжал буквально в 20 метрах от российского блокпоста, и уже когда заворачивал, оккупанты его увидели и начали стрелять. Однако, несмотря ни на что, рискуя собственной жизнью, Максим продолжал вывозить людей.

Під час російської окупації Ірпеня у березні 2022 року місцевий житель Максим Шевченко врятував десятки людей. Деяких з них він вивозив на автівці, деяких - виносив на руках. За його словами, за один раз вдавалося забрати кілька десятків дітей чи жінок. pic.twitter.com/FJ0mi4Qkcl — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 12, 2022

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