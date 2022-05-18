Астролог Влад Росс рассказал, как в ближайшее время планеты повлияют на ситуацию в Украине.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«В мае и июне может начаться жесткое сопротивление рф. Может даже дойти и до маразма – могут угрожать ядерной бомбой. Май и июнь – это самые опасные месяцы в плане применения ядерного оружия», - отметил Влад Росс.

По словам астролога, поскольку планета огня и войны Марс 25 мая перейдет в опасную точку и будет там находиться до начала июня, а Юпитер там находится аж с 11 мая, поэтому, вероятно, нас будет ожидать очень сложная ситуация на фронте.

«Также нас ждёт самое жаркое лето за последние 10 лет. Нас ждёт очень жесткий и непримиримый май и июнь», - подчеркнул Влад Росс.

По мнению эксперта, также сейчас идёт период ретроградного Меркурия, с одной стороны это способствует переговорам, но вышеуказанные аспекты планет означают, что эти переговоры точно ни к чему не приведут.

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