Продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав, як в Європі "карають" рашистів.

На своїй сторінці в Instagram Потап розмістив відео з Риги, столиці Латвії. На кадрах видно, як збожеволілий росіянин йде по вулиці, розмахуючи прапорцем рф і вигукуючи: "За Росію! За Донбас! За дітей 8 років".

Тут же до нього підходить перехожий, укладає на землю, забирає прапорець і йде. Потім рашист піднімається і починає переслідувати свого "карателя" з вимогою повернути прапор.

Українці в коментарях до посту Потапа і сміються, і мріють, щоб всіх таких персонажів повернули на історичну батьківщину:

"Жириновський воскрес у Ризі?";

"В принципі Росія приблизно так і виглядає ... цей дідусь уособлення реальності!";

"Так ось він який "людина-телевізор";

"Вони хоч десь тверезими бувають ? 🤨";

"Вони як зомбі, вони всюди";

"Що ж він весь такий за росію в Ризі робить, нехай чеше в рашу і там її любить";

"Дерне поїхало в турне. Нехай повертається на історичну батьківщину, нех любити із закордону";

"На це можна дивитися вічно";

"За расею можуть бути тільки хворі на голову і алкоголіки.. а тут два в одному";

"Так за Росію чи за Донбас? Тому що Донбас це не Росія!".

Нагадаємо, Настя Каменських розкрила, як Потап опинився в Іспанії, поки в Україні війна.

Як повідомляла Politeka, Горбунов розкрив, що думає про Потапа, Монатіка та інших чоловіків, які виїхали за кордон.

Також повідомлялося, що Потап насмішив українців пікантними кадрами з Лукашенком і Путіним.