На своїй сторінці в Instagram Потап розмістив відео з Риги, столиці Латвії. На кадрах видно, як збожеволілий росіянин йде по вулиці, розмахуючи прапорцем рф і вигукуючи: "За Росію! За Донбас! За дітей 8 років".
Тут же до нього підходить перехожий, укладає на землю, забирає прапорець і йде. Потім рашист піднімається і починає переслідувати свого "карателя" з вимогою повернути прапор.
Українці в коментарях до посту Потапа і сміються, і мріють, щоб всіх таких персонажів повернули на історичну батьківщину:
"Жириновський воскрес у Ризі?";
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Роки два-три": у МВС розкрили, від чого зараз залежить, скільки триватиме війна
Переговори між Україною і рф призупинено: в офісі президента зробили заяву
"У кращих сталінських традиціях": Кремль зриває злість на своїх командирах, нові дані розвідки
У Києві з великими почестями прощаються з Леонідом Кравчуком: кадри того, що відбувається
"В принципі Росія приблизно так і виглядає ... цей дідусь уособлення реальності!";
"Так ось він який "людина-телевізор";
"Вони хоч десь тверезими бувають ? 🤨";
"Вони як зомбі, вони всюди";
"Що ж він весь такий за росію в Ризі робить, нехай чеше в рашу і там її любить";
"Дерне поїхало в турне. Нехай повертається на історичну батьківщину, нех любити із закордону";
"На це можна дивитися вічно";
"За расею можуть бути тільки хворі на голову і алкоголіки.. а тут два в одному";
"Так за Росію чи за Донбас? Тому що Донбас це не Росія!".
Нагадаємо, Настя Каменських розкрила, як Потап опинився в Іспанії, поки в Україні війна.
Як повідомляла Politeka, Горбунов розкрив, що думає про Потапа, Монатіка та інших чоловіків, які виїхали за кордон.
Також повідомлялося, що Потап насмішив українців пікантними кадрами з Лукашенком і Путіним.