Российские захватчики открыто рассказывают, как без страха и угрызений расстреливают мирное население, которые пытаются вырваться из временно оккупированных территорий.

«Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное популяция. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачи и х*р», – рассказывает российский оккупант своей жене.

Он рассказал, что его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и продолжает уничтожать украинцев, которые пытаются спастись от таких «асвобадителей».

СБУ подмечает, что продолжает документировать все преступления и другие факты для международных судов.

Арестович также заявил, что оккупированные территории будут освобожденны вооруженным путем.

"Мы вас освободим вооруженным путем. Деоккупируем. С вашей головы не упадет ни один волос, ну, кроме случайностей, которые могут быть. Мы знаем, как вышибить войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее", - заявил Арестович в эфире Фейгин Live, обращаясь к жителям захваченных территорий.

Напомним, ранее стало известно, что в Мелитополе прогремел взрыв - далее началась стрельба.

Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.

Кроме того сообщалось, что западноевропейские политики начали беспокоиться относительно того, что Украина действительно может победить в войне против Путина.