Адвокат бойца Дмитрий Чернеш рассказал, что судебное разбирательство длилось почти два года.

Бывший военнопленный, украинский защитник и участник боевых действий Владимир Фомицкий смог выиграть суд против рф. Стало известно, что иск бойца удовлетворил районный суд Кривого Рога. Об этом проинформировала "Радио Свобода".

Суд решил взыскать с РФ и акционерного общества "Международный резервный банк" (бывший Сбербанк) в пользу украинского защитника один миллион гривен компенсации морального вреда.

Известно, что решение уже вступило в силу, Фомицкий получил соответственный документ, а срок апелляции истек.

Адвокат бойца Дмитрий Чернеш рассказал, что судебное разбирательство длилось почти два года.

«Будем реализовывать решение суда на практике. Исполнительные органы должны обеспечить исполнение этого решения, где бы эти деньги ни лежали, даже по миру. Механизмов вполне достаточно. Теперь поэтому же пути может идти любой гражданин Украины, который пострадал от агрессии России», – сказал адвокат.

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