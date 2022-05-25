Об этом сообщает «Укрзализныця». Как известно, сейчас граждане Украины, выехавшие в Польшу из-за войны, могут получать бесплатные билеты для поездок на поездах в пределах Польши.
Однако, с первого дня лета эти возможности будут ограничены. Теперь бесплатным для пассажиров из Украины останется проезд только в города Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув - а также из них.
Ездить бесплатно в поездах второго класса TLK и IC, как и раньше, могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежащие к следующим группам:
- дети до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.
Для бесплатного проезда украинцы должны предъявить в кассе украинский загранпаспорт или проездной документ от «Укрзализныци» на поезд в Польшу. Также можно предъявить Сообщение о присвоении номера PESEL (национальный идентификационный номер, используемый в Польше) вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.
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Лица с инвалидностью также должны предъявить документы, подтверждающие их инвалидность. Можно использовать и украинские.
Напомним, правила пересечения границы Украины изменились.
Как сообщала Politeka, соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным".
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