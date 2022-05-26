У российских оккупантов есть определенное преимущество на фронте, которое сейчас позволяет им продавливать оборону ВСУ.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Юрий Бутусов. Он рассказал, что сейчас оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении – они продавливают оборону ВСУ в полосе от сел Клиново южнее Бахмута до села Берестовое севернее Бахмута.

И хотя российские военные не смогли закрепиться на трассе Бахмут-Лисичанск, она продолжает простреливаться из стрелкового оружия в районе села Нагорное. Как уточнил Бутусов, в этом районе ведутся тяжелые бои. Как противник, так и ВСУ несут там значительные потери

Бутусов также сообщил, что враг смог продвинуться в районе Покровского и Клинового под Бахмутом, а также вошел в Лиман.

«Российские войска свободно маневрируют по фронту и имеют возможность стягивать войска с других не атакованных ими участков, чтобы концентрировать силы на участках, где они хотят получить продвижение. Противник тоже устал и уже не применяет атаки большими силами, пытается решить тактические задачи концентрацией артиллерийских и авиационных ударов», - подчеркнул Бутусов.

По его словам, у оккупантов есть определенное преимущество, которое и помогает войскам врага продвигаться.

«Основная причина продвижения противника – большое преимущество в средствах поражения и в количестве боеприпасов», - объяснил журналист.

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