Семьи оккупантов обеспокоены только тем, кто им будет зарабатывать деньги в случае потери кормильца.

Россиянки уже агитируют своих мужчин писать рапорты и возвращаться домой. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины на своей странице в Фейсбук.

Как информируют в ГУР, россиянки советуют своим мужчинам писать рапорты и возвращаться домой.

Жена одного из оккупантов в разговоре агитирует того писать рапорт на увольнение из армии. Уверяет, что судебное преследование, пугающее военных российское командование, не имеет законных оснований. Мать оккупанта поддержала разговор:

«США – 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши – 1200, воображение? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж… (все плохо)».

Мать также пожаловалась, война может затянуться надолго, а отстраивать Украину будут именно россияне.

Мы также писали, заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к россии. Об этом пишет Reuters. Предатель не исключает проведение референдума, хотя еще недавно говорил, что в нем нет необходимости.

"К осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела", — рассказал Стремоусов о сроках "присоединения" к рф.

Напомним, путинские войска допустили роковую ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка.

Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.

Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.