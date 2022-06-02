Целью такого радикального шага называют усиление способности НБУ обеспечивать стабильность курса валют и сдерживать инфляционные процессы во время войны. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Так, с начала полномасштабного вторжения рф НБУ воздерживался от принятия решений по учетной ставке. Якобы это было оправдано в условиях значительного психологического шока, а теперь же экономика постепенно адаптируется.

Как пояснили в НБУ, в течение мая выросла разница между курсом наличного рынка и официальным, что усилило негативные эффекты для экономики от наличия множественных курсов, обусловленного ограничениями на операции с валютой и трансграничные переводы.

Серьезный фактор, который учитывали при принятии решения, – ускорение инфляции. Несмотря на постепенное восстановление экономики, этот тренд будет сохраняться в ближайшие месяцы.

"Это будет угрожать дальнейшим ухудшением инфляционных ожиданий и перетеканием гривневых сбережений в иностранную валюту. В то же время возвращение Национального банка к активной процентной политике позволит предотвратить эти негативные тенденции", — сообщают в НБУ.

Как отметили в Нацбанке, с 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 и. п.", а для депозитных сертификатов – учетной ставке минус 2 и. п.".

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Совета.

Также сообщалось, за что украинцам снова придется платить штрафы до 51 тысяч гривен.

Также Politeka.net писала, що некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.