Об этом сообщила заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Эксперт пояснила, что сезонный прогноз погоды существенно отличается от прогноза погоды на несколько дней. Он показывает, насколько погода в течение сезона будет отличаться от средних многолетних значений, то есть сезонные и месячные аномалии температуры воздуха и количества осадков.

В течение последних десятилетий в Украине отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха летом, особенно максимумов, росту дефицита осадков, увеличению продолжительности бездождевого периода и интенсивности конвективных явлений погоды - гроз, ливней, града, шквала. Лето-2022 не станет исключением.

По данным NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США) ожидается что наиболее аномальная температура может быть в западных областях Украины. Также на западе возможен дефицит осадков, который усилит засуху и уровень пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют, что в этом году июнь может быть на 1-2 градуса теплее, чем средние показатели за последние 30 лет, температура воздуха будет соответствовать типичному июлю, самому теплому месяцу. Ожидается, что в июле аномально высокие температуры на западе страны сохранятся, а вот в августе температура воздуха по всей стране может соответствовать климатической норме.

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