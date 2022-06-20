200 военных рф дезертировали и прячутся в лесах на Харьковщине.

Выведенные из-под Изюма на ротацию в район Боровой «освободители» сбежали, сообщает Боровской поссовет.

«В Гороховатку зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом. Оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой. Расселились по селу для временной реабилитации.

Есть информация, что около 200 рашистов после захода в село сбежали и скрываются в лесу. Их командиры организовывают поиски дезертиров», — руководство Боровской громады.

Напомним, что британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.

Как сообщала Politeka, Кремль поставил два задания перед Лукашенко.

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