Ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных провокациях со стороны российских оккупантов во время памятных мероприятий.

Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск рф с возможными ракетными обстрелами.

В ЦПД дали украинцам три важных совета, как обезопасить себя 22 июня:

воздержаться от пребывания в местах массового скопления населения;

в случае объявления воздушной тревоги немедленно следуйте к ближайшему бомбоубежищу или укрытию;

в помещениях помните о правиле 2 стен и 2 выходов.

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