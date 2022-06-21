Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных провокациях со стороны российских оккупантов во время памятных мероприятий.
Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск рф с возможными ракетными обстрелами.
В ЦПД дали украинцам три важных совета, как обезопасить себя 22 июня:
- воздержаться от пребывания в местах массового скопления населения;
- в случае объявления воздушной тревоги немедленно следуйте к ближайшему бомбоубежищу или укрытию;
- в помещениях помните о правиле 2 стен и 2 выходов.
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Как сообщала Politeka, полковник, предсказавший вторжение рф, оценил угрозу Киеву, Харькову и Запорожью.
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