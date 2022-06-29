Завтра, 30 июня, погода продемонстрирует украинцам весь спектр своих летних настроений.

Так, как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, украинцев ждут и жара, и грозы, и похолодание.

«... Зарницы, молнии, шквалы, ливни и даже смерчи - такие синоптические герои завтра выйдут на поклон завершающего дня дебютного летнего месяца. 30-го июня сильная жара будет наблюдаться в западных областях Украины, ожидается максимально +30+35 градусов», - предупреждает Диденко.

Между тем в восточных областях воздух обещает быть значительно свежее, в течение дня +23+27 градусов.

"В большинстве областей Украины в четверг жара наконец ослабнет, до+25 + 30 градусов. Из-за значительных температурных контрастов, от + 35 до + 25 градусов, и из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины ожидаются местами - ливни, грозы, при грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи", - сообщила синоптик.

В западных областях существенных осадков не ожидается, будут царить солнце и жара.

Что же касается столицы, то в Киеве 30 июня жара немного сдаст свои позиции. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +28, +29 градусов.

Дождь с грозой - возможен, добавила Диденко, однако сильных ливней не предвидится.

Напомним, ранее Диденко рассказывала, сколько дней еще придется терпеть жару.

Между тем Укргидрометцентр предупредил о температурных качелях в июле, какой будет погода.

Также сообщалось, что в Верховной Раде решили, какими должны быть тарифы и что делать с долгами.