Украинцам с 1 июля перестанут выплачивать финансовую помощь в размере 40 злотых в сутки (около 320 гривен).

Как пишет Politeka.net, речь идет о деньгах, которые Польша выплачивала украинским беженцам.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.

По его словам, многие украинцы ищут работу и достаточно успешно.

«Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты - это, по нашему мнению, достаточное время для адаптации в стране», - пояснил Шефернакер.

Однако, будут исключения, так выплаты будут продлены людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и многодетным семьям.

Добавим также, что с 1 июля Польша отменяет бесплатный проезд польскими поездами для украинцев.

«Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок по польской железной дороге", - сообщили в Укрзалізниці.

По данным польской пограничной службы, с начала войны до 18 июня прибыло 4,166 млн украинцев, а в обратном направлении отбыло в Украину 2,195 млн.

Также напомним, что с 1 июля Укрпочта увеличила стоимость своих услуг.

Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.

Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.