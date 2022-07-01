Как пишет Politeka.net, речь идет о деньгах, которые Польша выплачивала украинским беженцам.
"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - заявил заместитель главы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер.
По его словам, многие украинцы ищут работу и достаточно успешно.
«Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты - это, по нашему мнению, достаточное время для адаптации в стране», - пояснил Шефернакер.
Однако, будут исключения, так выплаты будут продлены людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и многодетным семьям.
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Добавим также, что с 1 июля Польша отменяет бесплатный проезд польскими поездами для украинцев.
«Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок по польской железной дороге", - сообщили в Укрзалізниці.
По данным польской пограничной службы, с начала войны до 18 июня прибыло 4,166 млн украинцев, а в обратном направлении отбыло в Украину 2,195 млн.
Также напомним, что с 1 июля Укрпочта увеличила стоимость своих услуг.
Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.
Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.