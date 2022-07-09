В ночь на 10 июля в ПриватБанке будут проводить плановые регламентные работы в мобильном приложении Приват24. Из-за этого сервисы приложения не будут доступны для пользователей с 0:00 до 5:00 утр. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 10 июля, когда большинство клиентов не производят операции. При проведении работ 10 июля с 0:00 до 5:00 утра – приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе банка принесли извинения клиентам за временные неудобства.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк запускает новую функцию. Как сообщили в банке, для предпринимателей и бизнес-клиентов подключил новую возможность для поддержки украинской армии. Теперь бизнес-клиенты могут во время открытия срочного депозита в "Приват24 для бизнеса" подключить автоматическое перечисление части или всех процентов в поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, бизнес-клиенты ПриватБанка смогут подключить такую ​​опцию для уже открытых срочных депозитов в гривне.

Напомним, Новый запрет вводится с понедельника в Одессе и области: ожидают немалые штрафы.

Как сообщала Politeka, В Днепре у ребенка вымогали 35 тысяч гривен: "требовали оплатить несуществующий долг".

Также Politeka писала, что "Мы рекомендуем уезжать": власти одной из областей Украины обратились к жителям.