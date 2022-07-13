Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
Как отмечает протоиерей, каждый христианин нуждается в молитве с утра и вечером, это не обязанность.
«Есть традиция молиться утром и вечером, когда начинается день и когда отходим ко сну. Так же, как есть ритм жизни человека, так и в духовной жизни. Между посещением храма необходимо каждый период дня освящать молитвой», – объясняет Нестор Коломиец.
Он подчеркивает, что бывают случаи, когда приходится обращаться к молитве, несмотря на усталость и лень, отсутствие настроения, человек крестится и стоит перед иконами, но со временем исполняется этим духом и возгорается желанием продолжать читать молитву.
«Даже если не успеваешь помолиться утром, можно в транспорте, в пути прочесть молитву. Слово Божие – это уже необходимость», - отмечает Нестор Коломиец.
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То есть, говорит он, если по каким-то причинам человек не успевает выделить время на утреннюю молитву дома, он может удовлетворить эту потребность даже в пути, в транспорте, загрузив текст молитвы на телефон.
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