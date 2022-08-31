Виталий Ким озвучил достаточно противоречивое мнение. Политик подчеркнул, что мы все должны знать государственный язык, но при этом он считает, что вопрос языка сейчас не актуален.

"Я, например, говорю на том языке, на котором ко мне обращаются, чтобы было удобно человеку. А во-вторых, я думаю, что этот вопрос будет послевоенный, после окончания войны", — заявил глава Николаевской ОВА.

Ким добавил, что нельзя просто запретить людям говорить по-русски, и объяснил, как по его мнению должен происходить процесс украинизации.

"Это потому, что в школах мы изучаем украинский язык. Мои дети изучают только украинский язык, такого раньше не было. Каждое следующее поколение все больше процент говорит на государственном языке. То есть, если я говорю на русском из Советского Союза, то что, мне его забыть? Нет, если мне удобно, я привык думать на нем", - рассказывает он.

Политик также убежден, что русскоязычные защитники Украины имеют полное право общаться на языке страны-агрессора, чтобы им было удобно.

"Эти склоки не должны быть во время войны это точно. Каждый должен пытаться разговаривать на государственном языке, развивать и своим детям это прививать, но ломать никого не нужно. Это сейчас точно не вовремя. Очень много русскоязычных, которые в принципе не знают украинского языка, являются настоящими патриотами и отдают жизнь за свою Украину. И очень много людей, свободно на украинском разговаривающих, но думают "Не должен я ничего, живу своей жизнью", или вообще уехали за границу. Поэтому это не фактор, который определяет — ты патриот или нет. Совсем", - добавил Виталий Ким.

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.