Новая эвакуационная программа от Укрзализныци включает в себя бесплатный проезд, питание, медицинскую помощь, а также денежную выплату от Укрпочты.

Укразализныця запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.

"Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, «подъемные» от Укрпочты, и забота наших железнодорожников", — заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Ками.

Посадка граждан Украины из АР Крым на поезда Укрзализныци возможна:

Из Запорожья:

в Киев в 18:58

во Львов в 10:15*, 15:30, 19:08,

в Ивано-Франковск в 21:34

в Ужгород в 15:03

Из Кривого Рога:

в Киев в 20:25

во Львов в 15:35*

Из Одессы:

в Киев в 21:01

в Рахов в 14:54

в Ужгород в 15:54

во Львов в 20:45

"Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним. Мы здесь все хорошо знаем, как оно, когда рядом раздаются взрывы: никому и никогда такого не пожелаешь", - подчеркнули в Укразализныце.

Напомним, в приложении "Дия" произошло большое обновление.

Также сообщалось о выплатах "за счет конфискованных активов рф" - действительно ли можно получить обещанные деньги.

Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября повысил тариф на популярную услугу.