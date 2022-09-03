Укразализныця запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.
"Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, «подъемные» от Укрпочты, и забота наших железнодорожников", — заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Ками.
Посадка граждан Украины из АР Крым на поезда Укрзализныци возможна:
Из Запорожья:
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"Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент же обращался к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним. Мы здесь все хорошо знаем, как оно, когда рядом раздаются взрывы: никому и никогда такого не пожелаешь", - подчеркнули в Укразализныце.
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