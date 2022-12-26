Так, отменять комендантский час в Украине в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января не будут. Об этом рассказала в эфире национального телемарафона дала представитель председателя Национальной полиции Украины Марьяна Рева.
По ее словам, граждане должны осознавать, праздник у нас или нет – комендантский час введен не просто так и его надо соблюдать.
«Полицейские будут проверять лиц, будут проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица», – заявила представитель Нацполиции.
Также она рассказала, что правоохранители будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику.
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Украинцев призывают не использовать салюты и петарды, как раньше они привыкли. Многие помнят взрывы снарядов, поэтому правоохранители должны контролировать ситуацию.
Мы также писали, в Украине выросли больничные выплаты, они регулярно выплачиваются несмотря на войну.
Несмотря на то, что в Украине продолжаются боевые действия, население продолжает получать выплаты по временной нетрудоспособности, так называемые больничные. Более того, размер таких выплат за последний почти год вырос.
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