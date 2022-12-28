ПриватБанк запустил в Приват24 полезную функцию, которую можно использовать без подключения к Интернету.

В ПриватБанке сообщили, что теперь пользователи "Приват24 для бизнеса" могут подготовить платежи даже при отсутствии интернета.

ПриватБанк создал для ФЛП и юридических лиц возможность без доступа в Интернет заранее подготовить платежи со всеми необходимыми реквизитами в виде шаблонов. Как только появляется доступ к интернету, пользователю остается только завершить процесс создания и подписания платежей.

В настоящее время эта возможность работает в обновленном мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" для Android, а до конца декабря такой функционал будет реализован и для устройств Apple.

Доступ в приложение «Приват24 для бизнеса» без интернет-соединения возможен при наличии биометрии как на вашем устройстве, так и в мобильном приложении.

В ПриватБанке также сделали видеоинструкцию, как подготовить шаблоны платежей и использовать их для быстрого создания и отправки платежей после возобновления интернет-соединения.

Также в режиме без Интернета доступен список отделений с бесперебойным режимом работы.

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