Святой Прохор - монах Печерского монастыря, чудотворец. Он вел скромную жизнь, ведь только ел собственноручно приготовленный хлеб и пил воду.

Святой Харлампий - епископ из Малой Азии, который стал мучеником. В старшем возрасте его ждали жестокие издевательства и пытки. Но епископ остался стойким в своей вере.

Народные приметы 23 февраля

Если все кровли покрыты снегом, будет богатый урожай.

В народе существовало поверье: "Пришел Прохор - весна заглянула во двор". То есть морозы начинают ослабевать.

Что нельзя делать 23 февраля

Существует поверье, что в день 23 февраля нельзя заниматься ремонтом, уборкой и другими домашними делами, так как все мужские дела в этот день окажутся неудачными.

Также не рекомендуется дарить часы и ножи.

Если одолжить хлеб или соль, то можно столкнуться с финансовыми проблемами. Однако, чтобы привлечь деньги, можно купить черный хлеб и немного соли.

Рассказывать чужим людям о своей семье не следует, так как это может привести к проклятию и конфликтам.

Также в этот день не рекомендуется употреблять рыбу и морепродукты, так как это может привести к неожиданным заболеваниям.

Не стоит также играть свадьбу 23 февраля, так как это может привести к скорому расставанию.

Мести полы в этот день тоже не рекомендуется, так как вместе с мусором можно вымести удачу и семейное счастье.

Смотреть в чужие зеркала также не стоит, так как это может привлечь проблемы хозяина зеркала.

Нельзя бояться и пугаться 23 февраля, так как это может привести к тому, что весь год вы будете жить в боязни.