Святой Прохор - монах Печерского монастыря, чудотворец. Он вел скромную жизнь, ведь только ел собственноручно приготовленный хлеб и пил воду.
Святой Харлампий - епископ из Малой Азии, который стал мучеником. В старшем возрасте его ждали жестокие издевательства и пытки. Но епископ остался стойким в своей вере.
Народные приметы 23 февраля
Если все кровли покрыты снегом, будет богатый урожай.
В народе существовало поверье: "Пришел Прохор - весна заглянула во двор". То есть морозы начинают ослабевать.
Что нельзя делать 23 февраля
Существует поверье, что в день 23 февраля нельзя заниматься ремонтом, уборкой и другими домашними делами, так как все мужские дела в этот день окажутся неудачными.
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Также не рекомендуется дарить часы и ножи.
Если одолжить хлеб или соль, то можно столкнуться с финансовыми проблемами. Однако, чтобы привлечь деньги, можно купить черный хлеб и немного соли.
Рассказывать чужим людям о своей семье не следует, так как это может привести к проклятию и конфликтам.
Также в этот день не рекомендуется употреблять рыбу и морепродукты, так как это может привести к неожиданным заболеваниям.
Не стоит также играть свадьбу 23 февраля, так как это может привести к скорому расставанию.
Мести полы в этот день тоже не рекомендуется, так как вместе с мусором можно вымести удачу и семейное счастье.
Смотреть в чужие зеркала также не стоит, так как это может привлечь проблемы хозяина зеркала.
Нельзя бояться и пугаться 23 февраля, так как это может привести к тому, что весь год вы будете жить в боязни.