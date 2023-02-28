Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале проанализировал ситуацию на Луганщине.

"Наступление оккупантов на Луганщине - всё? Может показаться, что вопрос весьма самонадеянный, но в том-то и дело, что основные признаки провала наступления российских оккупантов с луганского плацдарма приобретают вполне обозримые контуры. Причём, весьма парадоксальные. Ещё месяц назад я говорил, что при наличии серьёзного ресурса для наступления, полноценно наступать РОВ не смогут и будут лишь имитировать этот процесс", — пишет эксперт.

Например, в районе Кременной сконцентрирован ресурс подразделений 331-го и 217-го ПДП 98-й ВДД, 104, 234 и 237 ДШП, 217 и 331 ПДП и резервной 31-й ОДШБр.

В свою очередь на Луганском плацдарме у оккупантов отмечается:

-критический некомплект по технике, особенно острейший дефицит по танкам, превышающий 50-60%;

-нехватка ББМ, в среднем 40% некомплект;

-отсутствие пропорционального распределения БК для артиллерии.

"Полноценно сформировалась эта ударная группа к началу февраля и... И, собственно, вот уже как месяц, а решительного и напористого наступления в направлении Лимана так и не произошло. В то же самое время оккупанты, после ряда провальных попыток выдвигаться к Лиману, решили перейти в оборону. Сдувается напряжённость и в локации Сватов. Поход на Купянск отменяется? Левый берег Оскола остаётся недостижимым для РОВ? Именно так и это было очевидно. Российские войска, в настоящее время, даже имея некий обозримый ресурс, не способны на большее чем локального уровня штурмовые действия", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, на сегодняшний день для российских оккупационных войск только Бахмут остаётся единственным местом, где они могут очень медленно, с паузами, но продвигаться. Но даже это продвижение ограничивается узким направлением на севере.

"По сути, наступление на Луганшине у оккупантов захлебнулось, даже не начавшись, но настораживает то, что ресурс, собранный по линии Сватово-Кременная, не исчерпал себя и до конца не обескровлен. Оттого и парадокс ситуации, ведь в наступлении ресурс нивелировать проще.🤔", — резюмировал эксперт.

Напомним, россия после Украины переключилась на еще одну страну.

Также сообщалось, что эксперт оценил шансы россии открыть второй фронт.

Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил переломный момент.