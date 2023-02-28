В ночь с 21 на 22 февраля в оккупированном Мариуполе прозвучал ряд взрывов, и, поскольку город находится далеко за линией фронта, возникают вопросы, чем могли быть нанесены эти удары.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в своем Telegram-канале рассказал, могла ли Украина получить дальнобойное оружие и какие еще есть варианты.

"Я не склонен так, почти с ходу, приписывать поражение тех или иных объектов и целей противника в его оперативном тылу исключительно применению какого-то НОВОГО вооружения, которые предоставили нам страны-союзники... Существует немало способов и методов осуществления этого, без применения такого рода ВВТ, от действий групп ССО, или местного движения Сопротивления, до "тестовых" испытаний отечественных разработок", — пишет эксперт.

Также он объяснил, почему украинские защитники редко используют ТРК "Точка-У".

"Что касается "не частого" использования ТРК типа 9К79 "Точка-У", то сделаю 2 замечания - у нас не бесконечный запас ракет к ним, поэтому при принятии украинским военным командованием решения на его применение, понятно, очень тщательно решаются немало факторов - от уровня "ценности" объекта, который необходимо поразить, для расчета остатка ракет после такого использования и количества целей, объектов, которые еще предстоит поразить. Это первое, второе - если существует возможность осуществить это "альтернативным" методом, то очевидно, что он рассматривается, как приоритетный, исходя из всего выше написанного мною", — добавил Константин Машовец.

Напомним, россия после Украины переключилась на еще одну страну.

Также сообщалось, что эксперт оценил шансы россии открыть второй фронт.

Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил переломный момент.