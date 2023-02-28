Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале рассказал, что на запорожском направлении сложилась неоднозначная ситуация.

"Некоторое время назад я обращал внимание на то, что в Запорожской области РОВ не сможет наступать по широкому фронту, а потому, сконцентрируют усилия по узкому фронту, в частности, в направлении Орехово. К середине февраля РОВ сконцентрировали по трасам Т0812 и Т0408 до 9 БТГр. Это говорило о недостаточном распределении имеющегося ресурса по фронту до 10 км и ярким примером тому был Угледар, где даже концентрация 3 БТГр на 1 км в наступлении не помогла оккупантам захватить городок", — пишет эксперт.

В свою очередь, российские оккупационные войска, по его словами, не стали делать резких движения после достижения концентрации в 9БТГр на данном участке, а продолжили его насыщать, размещая так же по трассе Т0815 дополнительные силы и средства, тем самым готовя на Орехов наступление с трёх сторон.

Таким образом, в направлении Орехово уже сконцентрировано до 11 БТГр, что является, по сути, третью от всей группировки войск рф в Запорожской области. Кроме того, формируется резерв, который в максимальном объёме может достигать 6-7 БТГр, что уже будет составлять до 50% от всей группы РОВ.

"Это всё наталкивает на мысль, что командование РОВ не отказывается от планов наступать на Орехов, формируя ударную группу, разительно отличающуюся от того, что было применено под Угледаром. Но нюанс в том, что эта группа стягивает ресурс самой запорожской группировки и... И возникает вопрос, а что будет когда само наступление на Орехов провалится, а оно провалится, и эти подразделения утратят боеспособность? Ведь таким образом свою боеспособность утратит половина всей запорожской группировки РОВ. А вот, что тогда будет - увидим.😎", — добавил Александр Коваленко.

Напомним, россия после Украины переключилась на еще одну страну.

Также сообщалось, что эксперт оценил шансы россии открыть второй фронт.

Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил переломный момент.