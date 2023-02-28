В пресс-службе Министерства социальной политики сообщили, что правительство расширило индексацию. Украинцы с самыми маленькими пенсиями получат увеличение доходов почти на 20%.

Согласно Постановлению Кабинета Министров, принятому Правительством, размер индексации пенсий с 1 марта 2023 г. составит 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн пенсионеров.

В частности, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

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  • 5,2 млн "гражданских" пенсионеров. Для них повышение пенсии будет осуществляться из-за индексации на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия
  • 4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В частности, минимальные пенсии, размер которых уже включает в себя государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 грн
  • 0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%
  • 94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Также будут дальше выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 грн:

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  • 570 грн – людям старше 80 лет;
  • 456 грн - людям в возраст 75-80 лет;
  • 300 грн – людям в возраст 70-75 лет.

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Напомним, НБУ закрыл известный банк.

Также сообщалось, что украинцы жалуются на отсутствие денег от Пенсионного фонда.

Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев получит 100 тысяч гривен в связи с новым решением МинРеинтеграции.