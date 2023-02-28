В пресс-службе Министерства социальной политики сообщили, что правительство расширило индексацию. Украинцы с самыми маленькими пенсиями получат увеличение доходов почти на 20%.

Согласно Постановлению Кабинета Министров, принятому Правительством, размер индексации пенсий с 1 марта 2023 г. составит 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн пенсионеров.

В частности, с 1 марта будут индексированы пенсии для:

5,2 млн "гражданских" пенсионеров. Для них повышение пенсии будет осуществляться из-за индексации на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия

4,2 млн человек, у которых возрастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. В частности, минимальные пенсии, размер которых уже включает в себя государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 грн

0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%

94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Также будут дальше выплачиваться ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 грн:

570 грн – людям старше 80 лет;

456 грн - людям в возраст 75-80 лет;

300 грн – людям в возраст 70-75 лет.

Напомним, НБУ закрыл известный банк.

Также сообщалось, что украинцы жалуются на отсутствие денег от Пенсионного фонда.

Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев получит 100 тысяч гривен в связи с новым решением МинРеинтеграции.