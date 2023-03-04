Украинским защитникам нет смысла выходить напрямую на Мелитополь. Оптимальный вариант для ВСУ — выйти между Мелитополем и Бердянском. Об этом в эфире Прямого рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Допустим, из-под Орехова или Гуляйполя выходить, восточнее, отрезать Мелитополь от соединения с россиянами. Российский сухопутный коридор перерезается, после этого две недели — заканчиваются армейские запасы и мелитопольский гарнизон будет пешком идти в сторону Крыма, так как даже топлива просто не хватит, армейских запасов на полторы-две недели, не более того. Потому, как бы они там не укреплялись в Мелитополе, это будут проведены правильные оперативно-тактические действия в районе Мелитополя, которые просто вынудят мелитопольский гарнизон очень быстро убежать из самого города. Если успеют, правда", — заявил эксперт.

Роман Свитан отметил еще один важный момент: если наши пойдут не только с Орехово на Мелитополь, а ещё и с Каховки на Армянск, то оккупанты вообще могут не успеть сбежать в Крым.

"С Армянска можно выдвинуться и на Чонгар, и на Арабатскую стрелку. Потому как бы не укреплялись, как бы не свозили в Мелитополь россияне определенные силы, там абсолютно не поможет, так как 300 км Азовского побережья они точно перекрыть не смогут. Любой гарнизонный вот такой укрепрайон быстро уничтожается, если берётся в полуокружение или прижимается, допустим, к Азовскому побережью", — подчеркнул военный.

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