В НБУ приняли решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести дополнительные меры.

Как заявили в пресс-службе Нацбанка, эти решения направлены на повышение привлекательности срочных сбережений в гривне, усиление устойчивости валютного рынка и обеспечение дальнейшего снижения инфляции.

Во-первых, с 7 апреля 2023 г. НБУ вводит трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки. Возможности банков размещать средства в таких ДС будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей.

Во-вторых, с 7 апреля Национальный банк также снижает ставку по депозитным сертификатам овернайт с 23% до 20%.

Кроме того, принято решение, что с 11 мая 2023 года льготные нормативы формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.

Также в НБУ отметили, что инфляция в Украине замедляется второй месяц подряд - в феврале до 24,9% в годовом измерении. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал Национальный банк.

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