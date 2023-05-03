Политический эксперт Олег Хомяк рассказал, что после вспышки героизма у украинского общества всегда начинается депрессивный период, а потом снова вспышки, поэтому мы не может развиваться.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Мы, если что, за свободу, мы, если что, за достоинство. Где достоинство? То есть оно вспышками бывает, а потом все. С одной стороны, можно говорить, что в обществе есть этот потенциал, мы его проявили – это война, Майдан. То есть вспышки есть, но дальше это энергия не превращается в новую структуру. Ее сразу же через какое-то время гасят политики», - рассказывает Олег Хомяк.

Как он объясняет, когда есть народная волна, от лидера ожидается, что он может многое изменить, ведь люди готовы и хотят к этому. То есть, продолжает эксперт, речь идет о том, чтобы оформить энергию в структуру, на этой энергии сформировать новую систему взаимодействия отношений, перестроить общество.

«Но политики приходят и возвращают все назад. Соответственно, нация, народ начинает через некоторое время от возбуждения переходить к депрессии. Вот 2015, 2016, 2017, 2018 годы и на этом фоне Зеленский побеждает. Потом опять падение к моменту войны, война и опять. Нету устойчивого стабильного развития», - заключает Олег Хомяк

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