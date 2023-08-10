Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что некоторые украинцы вынуждены вернуть государству свои пенсии, свои субсидии, вообще другие выплаты из-за умышленных или случайных нарушений.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Теперь если кто где-то немного захотел заработать, что-то немного скрыл, все, теперь таким людям придется вернуть часть выплат. Более того, не просто вернуть часть выплат, но и компенсировать несколько тысяч судебного сбора», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, закон о верификации в Украине действует уже несколько лет, и в Минфине создан даже специальный департамент, контролирующий начисление граждан. По словам журналистки, до того, как людям выплачиваются деньги, их проверяют относительно доходов и уровня благосостояния. Однако, констатирует она, многим украинцам удается немного скрыть что-то, они первичную проверку проходят, потом выясняется скрытое и сразу начинают присылать людям письма с тем, чтобы люди возвращали деньги.

«И вот в судах лежит сотня таких исков, львиная доля нарушителей возвращать деньги отказывается. После решения уже можно подключать исполнительную службу, арестовывать банковский счет, автомобиль, другое имущество нарушителя. Вот так все это происходит. В большинстве случаев такие дела разрешаются в пользу государства. Если нарушение произошло по вине получателя помощи, то его обяжут вернуть деньги в казну», - рассказывает Екатерина Котенкова.

По ее словам, граждан могут попросить вернуть незаконно начисленную субсидию, социальную пенсию, пенсию по инвалидности. А происходит это, объясняет журналистка, не только потому, что кто-то скрыл, человек может просто этого не знать. Например, рассказывает она, заполняя документы, человек не указывает полный состав семьи, в частности, если дети живут в другом месте, бывает, что человек не указывает какие-либо крупные покупки или наследство.

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