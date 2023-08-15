Об этом она рассказала на своем канале.

«Кабмин определил порядок предоставления компенсаций за уничтоженное во время войны жилье. Согласно закону, будут выдаваться как деньги, так и сертификаты, то есть будет два вида компенсаций», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, жилищный сертификат и деньги будут выдаваться за разрушенную квартиру или частный дом. Как отметила Эльвира Кириленко, в течении пяти лет со дня выдачи сертификата можно будет купить квартиру или дом, а также стать инвестором строительства.

«Компенсацию, то есть деньги, которые будут выдаваться за разрушенный частный дом, можно будет потратить или на стройматериалы и самостоятельно отремонтировать свой дом, или же заказать соответствующие услуги на сумму, которая будет доступна», - заявила Эльвира Кириленко.

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