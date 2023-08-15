Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что украинцы могут получить сертификат или деньги для восстановления разрушенного жилья.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Кабмин определил порядок предоставления компенсаций за уничтоженное во время войны жилье. Согласно закону, будут выдаваться как деньги, так и сертификаты, то есть будет два вида компенсаций», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, жилищный сертификат и деньги будут выдаваться за разрушенную квартиру или частный дом. Как отметила Эльвира Кириленко, в течении пяти лет со дня выдачи сертификата можно будет купить квартиру или дом, а также стать инвестором строительства.

«Компенсацию, то есть деньги, которые будут выдаваться за разрушенный частный дом, можно будет потратить или на стройматериалы и самостоятельно отремонтировать свой дом, или же заказать соответствующие услуги на сумму, которая будет доступна», - заявила Эльвира Кириленко.

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