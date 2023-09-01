Благотворительная помощь – обязательная часть социальной политики многих ответственных предприятий. В условиях полномасштабной войны потребности людей значительно выросли и украинские компании продолжают делать все необходимое, чтобы поддержать сограждан. Пример Киевского картонно-бумажного комбината в Обухове показателен: компания не только продолжила стабильно работать, но и значительно расширила программу помощи даже в условиях падения рынков и уменьшения доходов.

Поиск инновационных решений в благотворительности

Способность ККПК вносить положительные изменения в жизнь общества — результат ответственности предприятия перед переживающими тяжелые времена. Известно, что ККПК стал партнером и участником многочисленных благотворительных инициатив, направленных на поддержку и помощь общинам, страдающим военными действиями. Специальная комиссия на комбинате регулярно рассматривает актуальные потребности и выделяет на решение проблем значительные суммы: в среднем от 80 до 100 тыс. грн еженедельно. И это далеко не вся благотворительная активность.

Проект «Гофролыжка для украинцев»

Среди благотворительных проектов, реализуемых Киевским картонно-бумажным комбинатом, выделяется совместная инициатива с компанией «Новая Почта» под названием «Гофролежка для украинцев». Ощущение социальной ответственности в тяжелых условиях превратилось в создание гофролижек для тех, кто из-за войны должен был находиться в укрытиях и временных пунктах расселения. Эти гофроложки можно собрать собственноручно за считанные минуты. Готовая конструкция становится достаточно удобным временным местом отдыха. ККПК передал на благотворительные целые десятки тысяч таких изделий в регионы Украины, наиболее пострадавших от действий страны-агрессора.

Эффективные совместные действия

Еще одной яркой страницей в благотворительной деятельности ККПК стало сотрудничество с Посольством Австрии в Украине. Совместно с дипломатической миссией Австрии, ККПК закупил и доставил жителям Николаевской и Харьковской областей генераторы для обеспечения базовых потребностей в электроэнергии.

Ради более счастливых детских глаз

Важным шагом в направлении благотворительности стала акция «Украина совершает чудеса», во время которой ККПК собрал более 300 тыс. грн и перечислил их в фонд «Господа». На эти средства были приобретены теплые наборы для детей, которые испытали трудности из-за войны. Эти наборы, состоящие из спальников, грелок и шапочек, стали символом горячей заботы о маленьких героях.

ККПК помогает людям даже в условиях несправедливого давления

Киевский картонно-бумажный комбинат, входящий в австрийскую группу Pulp Mill Holding, уже больше года страдает от ложных обвинений, пишет сайт Фокус . Это выглядит как преднамеренная кампания по дискредитации предприятия ради получения прибыли определенными заинтересованными кругами.

ККПК сталкивается с несправедливыми обвинениями в подконтрольных СМИ. Они формируют заблуждение о том, что предприятием владеет гражданин России. Это дает карт-бланш на обыски, арест имущества и другие действия, значительно влияющие на стабильность деятельности комбината.

Австрийский холдинг, владеющий полным пакетом акций ККПК, неоднократно предоставлял доказательства того, что предприятие никоим образом не связано с РФ. Pulp Mill Holding после реструктуризации 2022 года не имеет активов на рынке страны-агрессора, а бенефициаром холдинга является гражданин Австрии Хайнц Циннер.

Однако эти доказательства пока не дают результата: на Киевский картонно-бумажный комбинат продолжают давить. Несмотря на это, предприятие не останавливает свои благотворительные и социальные программы и планирует оказывать помощь людям дальше.

Благотворительная деятельность Киевского картонно-бумажного комбината является примером того, как предприятие может внести значительный вклад в улучшение жизни граждан. Инициативы ККПК, направленные на помощь детям и взрослым, отражают гуманитарную миссию компании, всегда готовой протянуть руки помощи в тяжелое время. Вот только кто поддержит само предприятие?