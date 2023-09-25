Экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал, что российский блатной жаргон на самом деле не российский, но сегодня наш преступный мир отходит от этих традиций.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Может быть, я вас удивлю, но этот блатной жаргон, эта феня – это ведь на самом деле не российское явление, это из Одессы пошло. Это был преступный мир именно Одессы, одесского региона», – отмечает Сергей Старенький.

К тому же, добавляет гость программы, этот одесский преступный мир состоял преимущественно из представителей еврейской национальности. Как объясняет правозащитник, этот жаргон они разработали для того, чтобы общаться друг с другом и чтобы их не понимали прежде всего полисмены.

«Эти все истории пошли оттуда, эта феня как раз была насажена из одесского региона на весь преступный мир тогдашней российской империи, а затем Советского Союза. Но сейчас это ассоциируется именно с преступным миром Советского Союза, хотя история идет еще с царской россии», – добавляет Сергей Старенький.

Но в последнее время, отмечает адвокат, наблюдается отход преступного мира от общения по-фени. К тому же, рассказывает он, теперь уже некоторые сотрудники даже шутят, что сейчас нет тех мастей, которые были раньше, всех этих блатных, мужиков, опущенных и других. В свою очередь, добавляет правозащитник, теперь в преступном мире есть только две масти - имущий и неимущий, есть у тебя деньги или нет.

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