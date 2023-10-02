Журналист Эдуард Глеза сообщил, что теперь все данные о мужчинах из разных ведомств будут передаваться в Министерство обороны.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«С октября нововведения ждут мужчин призывного возраста, потому что начнет работать электронный реестр военнообязанных. Министерство обороны будет знать больше личной информации, в частности, телефонные номера, адреса электронной почты, право на владение оружием, водительское удостоверение», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, также Министерство обороны будет знать такие детали, как владение иностранными языками, прохождение курсов повышения квалификации и наличие документов, дающих право на выезд за границу. Как отметил Эдуард Глеза, эти данные будут передаваться из налоговой, миграционной служб Украины, из МВД, Минюста и т.д.

«Кстати, реестр будет начинаться с 17 лет, хотя призывной возраст у нас с 18», - добавил Эдуард Глеза.

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